Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список сборной

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список на мартовский сбор желанием дать возможность кому-то из них дебютировать в национальной команде.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали. В пятницу был объявлен окончательный состав национальной команды, в который вошел 31 футболист. На вратарскую позицию вызваны Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив") и Максим Бориско ("Балтика"). Три последних голкипера не играли за сборную.
"Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них еще ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трех дней после обсуждения с главным тренером Валерием Карпиным", - цитирует Кафанова сайт Российского футбольного союза (РФС).