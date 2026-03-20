Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
12:10 20.03.2026
Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список сборной
футбол
спорт
россия
краснодар
никарагуа
виталий кафанов
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_dcae9132cd844ab468a2f606493c0fe4.jpg
https://ria.ru/20260320/safonov-2081890350.html
россия
краснодар
никарагуа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81e44ede9137ff6b2ff0e5127985361c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список сборной

Кафанов: хотим дать кому-то из 5 вызванных вратарей возможность дебютировать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиталий Кафанов
Виталий Кафанов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Виталий Кафанов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил включение пяти вратарей в окончательный список на мартовский сбор желанием дать возможность кому-то из них дебютировать в национальной команде.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали. В пятницу был объявлен окончательный состав национальной команды, в который вошел 31 футболист. На вратарскую позицию вызваны Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив") и Максим Бориско ("Балтика"). Три последних голкипера не играли за сборную.
"Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них еще ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трех дней после обсуждения с главным тренером Валерием Карпиным", - цитирует Кафанова сайт Российского футбольного союза (РФС).
Валерий Карпин и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала