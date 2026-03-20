С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Триста лучших учеников кадетских классов Санкт-Петербурга, который последовательно развивает систему кадетского образования, вместе с ребятами из Мариуполя и Белоруссии стали участниками Кадетского бала, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в пятницу в Екатерининском зале Таврического дворца в третий раз прошел Кадетский бал. Лучшие ученики кадетских классов общеобразовательных учреждений Петербурга образовали 150 пар, танцевавших под звуки полонеза, вальса, польки, падеграса и фокстрота. По приглашению губернатора Петербурга гостями бала стали кадеты из Мариуполя и Белоруссии.

"По поручению президента Петербург последовательно развивает систему кадетского образования. Пример прославленных Нахимовского и Суворовского училищ, кадетских корпусов силовых ведомств подхватили петербургские школы. Они уже много лет готовят будущих защитников Родины. Только в начале нынешнего учебного года открылось 50 новых кадетских классов. Зарождаются и свои уникальные традиции, самой яркой из которых является Кадетский бал. Такие мероприятия формируют у молодых людей высокие культурные запросы и чувство принадлежности к единому кадетскому братству", – отметил Беглов.

Каждый участник бала, первый из которых состоялся в 2024 году, получает специально разработанный нагрудный знак, который будет напоминать об этом событии и спустя много лет. Кадетский бал 2026 года посвящен 325-летию кадетского образования в России: в 1701 году Петр I основал в Москве Школу математических и навигацких наук для подготовки военных специалистов армии и флота.

В число организаторов Кадетского бала вошли Академия талантов, Дворец творчества юных, Служба охраны по СЗФО Федеральной службы охраны РФ. Музыкальное сопровождение обеспечил Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы.