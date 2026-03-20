Министр обороны Израиля пригрозил Сирии ударами в случае притеснений друзов - РИА Новости, 20.03.2026
13:01 20.03.2026
Министр обороны Израиля пригрозил Сирии ударами в случае притеснений друзов
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сильными ударами по Сирии в случае продолжения атак и притеснений друзского населения в районе ас-Сувейда на юге... РИА Новости, 20.03.2026
В мире, Сирия, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сильными ударами по Сирии в случае продолжения атак и притеснений друзского населения в районе ас-Сувейда на юге страны.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ночью атаковала правительственную и военную инфраструктуру на юге Сирии. По утверждению военных, удары стали ответом на недавние атаки на друзов со стороны проправительственных сил в Сирии.
"Мы не позволим сирийским властям использовать нашу войну против Ирана и "Хезболлах" для нанесения вреда друзам. В случае необходимости мы нанесем удар с еще большей силой. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я поручили армии нанести удар по инфраструктуре, принадлежащей сирийским властям в районе ас-Сувейды, в качестве прямого ответа на вред, причиненный друзскому населению на юге Сирии", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Боестолкновения в Сувейде начались в середине июля 2025 года на фоне обострения напряженности между вооруженными отрядами друзской общины и арабских бедуинских племен после серии взаимных похищений и инцидентов. Столкновения быстро приняли масштабный характер, распространившись на ряд населенных пунктов на западе и севере провинции. В ответ сирийские власти направили в регион подразделения армии и сил безопасности. Параллельно часть друзских лидеров заявила о создании собственного вооруженного крыла для защиты общины. Несмотря на объявлявшиеся перемирия, обстановка в провинции остается напряженной.
