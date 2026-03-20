09:00 20.03.2026 (обновлено: 10:57 20.03.2026)
Родителям рассказали, как увлечь детей историей
2026-03-20T09:00:00+03:00
2026-03-20T10:57:00+03:00
Родителям рассказали, как увлечь детей историей

Замдиректора "Куликова поля" объяснила, какие книги по истории привлекают детей

© Фото : ГМЗ "Куликово поле"Страницы из книги "Куликовская битва. Героическая история для детей"
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Детские книги играют важную роль в историческом просвещении будущего гражданина. О том, как через книгу привить интерес к истории, на что обратить внимание при выборе издания и какие форматы увлекают юных читателей, в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора по культурно-просветительной деятельности музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.
— Кристина Александровна, существует миф, что детям скучно читать про историю. С помощью каких приемов вы удерживаете их внимание?
Как вы правильно отметили, это миф. Да, в последние годы наблюдается спад интереса к печатной книге, мы все чаще получаем информацию из интернета, с помощью искусственного интеллекта. Но если книга интересна, если она понятна, если не вызывает трудностей при чтении и освоении, она захватывает. И тогда читатель — будь то ребенок или родитель, который читает вместе с ним, — возвращается, покупает еще одну книгу из серии, снова приходит в издательство.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
Для нас научно-популярная серия детских изданий — это ниточка в диалоге с подрастающим поколением. Она позволяет нам зацепить ребенка, который оказался в музее, яркими иллюстрациями, понятными текстами, игровыми заданиями.
Если мы просто скажем: "Куликовская битва случилась 650 лет назад", — вряд ли ребенок нас услышит. Да, он через силу освоит информацию, может быть, даже запомнит. Но если мы погрузим его в историю с вопросами: "Какой была битва?", "Кто в ней участвовал?", "Давай посмотрим, что на них было надето, как они жили, о чем думали, о чем мечтали?", "А были ли дети?", "Как их воспитывали в ту эпоху?" — это совсем другое дело. Вот тогда и возникает тот самый остаточный интерес.
Музеи обычно издают научные труды. А у вас появились детские книги. С чего для вас началась эта история?
Сейчас на нашей книжной полке около 120 совершенно разных изданий, и треть из них — детские. Мы считаем это своим успехом.
Когда мы приступили к этой серии, у нас уже была детская экспозиция, где мы учились разговаривать с юной аудиторией на серьезные исторические темы о Куликовской битве. Был накоплен опыт методических занятий именно с детьми. И мы поняли: все это надо переложить на печатные страницы. А в ковидный год, когда мы все оказались дома и музей как площадка для диалога был закрыт, мы осознали: детские издания — это возможность в другом направлении, другими средствами разговаривать со своим посетителем.
— На что родителю надо обратить внимание при выборе книги, чтобы она увлекла ребенка?
Первое, на что надо смотреть, — это на собственного ребенка и его возраст. Потому что сложную монографию пятилетка не осилит, а двух-трехлетний ребенок воспринимает информацию только через родителя, через сказки.
Второй момент — иллюстрации. Детские иллюстраторы — это огромное профессиональное сообщество, и они рисуют с учетом возраста. Маленькие дети, пяти–семи лет, готовы рассматривать крупные иллюстрации. А дети 7-12 лет — уже подготовлены к "виммельбухам" (Прим. Ред. Книги крупного формата с яркими, детализированными иллюстрациями). Так что многое в руках художников.
И конечно, посмотрите на автора и издателя. Если вы видите, что серия многолетняя, основательная, опирается на науку, историю, — это хорошо. Это то, что я бы точно рекомендовала своему ребенку, и то, что я вместе с ним читаю.
Так что, на мой взгляд, три главных компонента — подлинность, иллюстрации и, конечно, возраст ребенка, для которого книга предназначена.
— В вашей коллекции есть самые разные издания. С какой книги посоветуете начать знакомство ребенка с Куликовым полем?
Наши детские издания, даже когда они входят в серию, вполне самостоятельны. Если ты взял книгу из середины серии, это не значит, что ты что-то потерял и не поймешь.
Если говорить о самых маленьких детях, я бы посоветовала наши сказки 0+. Это сказки о природе Куликова поля, где место сражения представлено как заповедная, сказочная территория. Там обитают птицы, животные, насекомые. И через этот понятный ребенку природный мир мы помогаем ему войти на Куликово поле.
Если мы говорим о детях пяти, семи, десяти лет, конечно, это наша серия о Куликовской битве. Изучать серьезные темы, которые мы видим в учебниках, лучше через игровые форматы, когда ты сам являешься исследователем. Все наши тетради и задания мы специально разрабатывали именно для этого: не мы рассказываем ребенку, как все было, а он сам с помощью игры и заданий приходит к тем выводам, к которым пришли мы вместе с нашими научными сотрудниками.
— Почему такие книги должны быть не только дома, но и в школьных библиотеках? Какую задачу они решают, с которой учебник не справляется?
Они должны быть везде. Наши издания и другие музейные детские книги — это возможность изучать темы интересно, глубже, в другом формате. Мы очень благодарны Минкультуры РФ и Минкультуры Тульской области за поддержку: в рамках 650-летия Куликовской битвы серия наших детских и научных изданий стала закупаться в региональные и федеральные библиотеки. Это особенно важно, потому что страна у нас огромная. Те, кто приезжает на Куликово поле, могут приобрести книги лично. Но это небольшой процент людей. А возможность получить их в школьных, районных, региональных библиотеках — это диалог с читателями в самых разных уголках России.
— Поделитесь планами: что ждет юных читателей в будущем?
Мы постоянно анализируем, какие форматы и темы сейчас популярны. Сейчас у нас в разработке продолжение серии о музейных профессиях. Детям очень интересна скрытая музейная жизнь — уже вышла книга о реставраторах. В этом году, в рамках 30-летия нашего музея и 35-летия Тульской археологической экспедиции, мы весной презентуем новое издание — "Секреты профессии археолога".
Также работаем над темой музейных хранителей и природных исследователей. Скоро выйдет зимняя сказка о природе Куликова поля, а в планах — история о том, что происходит на заповедной территории ночью. Тема Куликовской битвы тоже будет продолжена. Кроме того, готовим серию о традиционном землепользовании и, для совместного чтения с родителями, кулинарную книгу со старинными рецептами нашего региона. Так что много интересного скоро появится на нашей книжной полке.
 
