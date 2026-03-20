Отец погибшего американского военного опроверг слова Хегсета об Иране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Отец американского военного, погибшего в ходе конфликта с Ираном, заявил, что не призывал продолжать боевые действия, вопреки словам главы Пентагона Пита Хегсета.

Хегсет ранее заявил, что семьи погибших военнослужащих якобы призывали администрацию США "довести операцию до конца и почтить их жертву".

"Я не могу говорить за другие семьи. Когда он говорил со мной, мы об этом не говорили", - сказал Чарльз Симмонс в интервью телеканалу NBC News.

Симмонс уточнил, что в разговоре с Хегсетом и президентом США Дональдом Трампом обсуждал службу своего сына, а не необходимость продолжения войны. По его словам, он лишь выразил надежду, что принимаемые решения являются необходимыми.

"Я ничего не говорил в таком духе", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможных призывах продолжать конфликт.

Трамп и Хегсет встретились в среду в частном порядке с семьями шести военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана

Принимавший участие в операции самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке после инцидента с другим самолетом, сообщали в Центральном командовании ВС США 13 марта. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Инцидент, отмечали военные, не был вызван ни действиями Тегерана , ни дружественным огнем.

Всего США, по официальным данным, потеряли 13 военных в конфликте с Ираном.