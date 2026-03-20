Отец погибшего американского военного опроверг слова Хегсета об Иране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Отец американского военного, погибшего в ходе конфликта с Ираном, заявил, что не призывал продолжать боевые действия, вопреки словам главы Пентагона Пита Хегсета.
"Я не могу говорить за другие семьи. Когда он говорил со мной, мы об этом не говорили", - сказал Чарльз Симмонс в интервью телеканалу NBC News.
Симмонс уточнил, что в разговоре с Хегсетом и президентом США Дональдом Трампом обсуждал службу своего сына, а не необходимость продолжения войны. По его словам, он лишь выразил надежду, что принимаемые решения являются необходимыми.
"Я ничего не говорил в таком духе", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможных призывах продолжать конфликт.
Трамп и Хегсет встретились в среду в частном порядке с семьями шести военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана.
Принимавший участие в операции самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке после инцидента с другим самолетом, сообщали в Центральном командовании ВС США 13 марта. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Инцидент, отмечали военные, не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.
Всего США, по официальным данным, потеряли 13 военных в конфликте с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
