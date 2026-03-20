Мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, отказался признавать вину

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Мужчина, взорвавший гранату в ходе конфликта с прохожими в Хабаровске, отказывается признавать свою вину, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
В четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили четыре автомобиля. Злоумышленника задержала полиция.
"Нет, не признал", - ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, как мужчина, взорвавший гранату, прокомментировал свои действия и признал ли он вину.
Следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам "а, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений).