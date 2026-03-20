КДК оштрафовал Челестини на 100 тысяч рублей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) после решения экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) о правильности удаления главного тренера ЦСКА Фабио Челестини оштрафовал специалиста на 100 тысяч рублей, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"ЦСКА подавал заявление об отмене красной карточки. КДК отправил все материалы в ЭСК. Мы получили заключение, что он был удален верно. В связи с этим вынесли решение не применять дополнительную дисквалификацию в отношении Челестини плюс оштрафовать его на 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.