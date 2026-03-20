КДК оштрафовал Челестини на 100 тысяч рублей

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) после решения экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) о правильности удаления главного тренера ЦСКА Фабио Челестини оштрафовал специалиста на 100 тысяч рублей, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ранее ЭСК РФС постановила, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив Челестини в матче 21-го тура с "Балтикой". Встреча прошла в Калининграде 14 марта и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, - по ее итогам Талалаев и Челестини получили прямые красные карточки. В пятницу в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ) было объявлено, что КДК РФС принял решение не применять к Челестини дополнительную дисквалификацию.
Григорьянц заявил, что "Челестини был удален в связи с входом в техническую зону соперника в конфликтной манере". Он отметил, что на видеозаписи видно, что Талалаев демонстрирует в адрес соперника оскорбительный жест, а тренер "Балтики" Юрий Нагайцев дважды толкает Челестини из технической зоны своей команды, после чего тренер ЦСКА "в подтрибунном помещении активно жестикулирует и громко кричит на находящихся рядом с ним лиц - как на представителей "Балтики", так и на представителей своей команды".
"ЦСКА подавал заявление об отмене красной карточки. КДК отправил все материалы в ЭСК. Мы получили заключение, что он был удален верно. В связи с этим вынесли решение не применять дополнительную дисквалификацию в отношении Челестини плюс оштрафовать его на 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.