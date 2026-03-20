14:53 20.03.2026 (обновлено: 15:06 20.03.2026)
Экипаж газовоза "Арктик Метагаз", атакованного ВСУ, вернулся в Мурманск
Экипаж газовоза "Арктик Метагаз", атакованного ВСУ, вернулся в Мурманск

Моряки атакованного Украиной газовоза "Арктик Метагаз" вернулись в Мурманск

© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 мар - РИА Новости. Экипаж атакованного украинскими беспилотниками российского газовоза "Арктик Метагаз" вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, в пятницу моряки встречаются с главой региона Андреем Чибисом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча главы региона с моряками проходит в Центре управления регионом в Мурманске. На встречу пришел почти весь экипаж - 28 человек, - двое пострадавших продолжают лечение в Москве. Моряки поблагодарили власти региона за радушный прием на родной земле.
Как сообщил 3 марта Минтранс РФ, "Арктик Метагаз" атаковали в Средиземном море безэкипажные катера Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг к Ливии, сообщили в Италии
Вчера, 14:33
 
