Газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг к Ливии, сообщили в Италии - РИА Новости, 20.03.2026
14:33 20.03.2026
Газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг к Ливии, сообщили в Италии
Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг в направлении Ливии, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито. РИА Новости, 20.03.2026
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
РИМ, 20 мар – РИА Новости. Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг в направлении Ливии, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито.
"Судно находится без управления, и под влиянием морских течений дрейфует на юг в направлении Ливии. В настоящий момент оно находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности Search and Rescue (поиска и спасения - ред), и еще в 12 морских милях от побережья", - заявил Демилито на закрытой пресc-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, где присутствовал корреспондент РИА Новости.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Решения по дрейфующему газовозу "Арктик Метагаз" еще нет, сообщил источник
18 марта, 14:20
 
