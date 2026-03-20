Газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг к Ливии, сообщили в Италии

РИМ, 20 мар – РИА Новости. Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует на юг в направлении Ливии, заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито.
"Судно находится без управления, и под влиянием морских течений дрейфует на юг в направлении Ливии. В настоящий момент оно находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности Search and Rescue (поиска и спасения - ред), и еще в 12 морских милях от побережья", - заявил Демилито на закрытой пресc-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, где присутствовал корреспондент РИА Новости.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.