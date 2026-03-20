Гарбузов: инвесторам Москвы представят инструменты финансовой поддержки

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве пройдет 27 марта семинар для инвесторов, предприятий и предпринимателей по финансовым мерам поддержки, рассказал министр столичного правительства, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

На мероприятии выступят представители органов власти, бизнес-сообщества, а также ведущие отраслевые эксперты. Кроме ознакомления с инструментами и практическими примерами участники смогут также в формате открытого диалога обсудить насущные вопросы. Информация об участии, регистрация и онлайн-трансляция доступны на Инвестпортале Москвы.

"Сегодня город предлагает предприятиям более 20 системных мер поддержки, в том числе финансовых. Они охватывают весь цикл развития — от запуска до масштабирования. Особое внимание мы уделяем поддержке высокотехнологичных отраслей, создавая среду, где компании могут разрабатывать и выводить на рынок уникальные передовые решения", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Также участники узнают о том, как малому и среднему бизнесу эффективно использовать инструменты для роста и модернизации.

Программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства финансово помогают в осуществлении больших проектов и обновлении промобъектов. С 2022 года в рамках механизма компенсации процентов по инвесткредитам помощь получили свыше 170 компаний. Столичные производители также могут компенсировать часть затрат на платежи по договорам лизинга промтехники, а инвесторы — получить поддержку на развитие спортивной инфраструктуры и зарядных сетей для электромобилей.

Всего состоится 10 мероприятий, которые будут проходить на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Основные темы мероприятия: налоговые льготы, участие в городских торгах, выход на экспортные рынки и многие другие. Первый семинар, посвященный механизмам подключения к инженерным сетям города, доступен в записи на Инвестпортале Москвы. Там же можно ознакомиться с полным расписанием мероприятий.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".