Футболист "Ливерпуля" Салах пропустит два матча из-за травмы

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит выездной матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу против "Брайтона" 21 марта и встречу сборной Египта из-за мышечной травмы, заявил главный тренер команды Арне Слот.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома турецкий "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Салах отметился в игре голом и результативной передачей, но не сумел реализовать пенальти и попросил замену на 74-й минуте из-за травмы.
"Он не сможет сыграть завтра. Хорошо для "Ливерпуля", что у нас будет перерыв на международные матчи. И плохо для сборной Египта, что он не сможет за них сыграть. Мы также надеемся, что Мо сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, потому что он очень хорошо заботится о своем здоровье. История показывает, что он способен вернуться в строй раньше, чем некоторые другие. До следующего матча осталось две недели, так что будем надеяться, что за это время он сможет восстановиться", - приводит слова Слота с пресс-конференции сайт "Ливерпуля".
Египтяне проведут товарищеский матч против сборной Испании 30 марта. "Ливерпуль" после международного перерыва встретится 4 апреля с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Кубка Англии.
Салаху 33 года, в текущем сезоне он провел 34 матча и забил 10 мячей.