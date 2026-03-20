Форум о цифровизации ресурсоснабжающих организаций пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2026
13:16 20.03.2026
Форум о цифровизации ресурсоснабжающих организаций пройдет в Подмосковье
Форум о цифровизации ресурсоснабжающих организаций пройдет в Подмосковье
Форум о цифровизации ресурсоснабжающих организаций пройдет в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Московской области впервые пройдет форум "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" 25 марта, сообщает пресс-служба правительства региона, организатора мероприятия.
Событие состоится при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В Доме правительства Московской области соберутся делегации Чечни, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Калининградской, Челябинской и Мурманской областей. Также планируется участие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, представителей федеральных органов власти, регионов, отраслевых компаний, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также экспертного сообщества.
Регион имеет практический опыт управления и модернизации коммунального комплекса. Сегодня в Подмосковье реализуется комплексная программа обновления ЖКХ с использованием проектного управления, стандартизации работы ресурсоснабжающих организаций (РСО) и цифровых технологий.
Воробьев отметил, что модернизация ЖКХ – одна из ключевых программ региона. Для ее реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям и внедрению умных технологий.
"На форуме особое внимание уделим переходу от традиционных методов управления к современным цифровым решениям. В подмосковном ЖКХ уже внедрены несколько таких инициатив, например, федеральный проект „Цифровая котельная“. И мы продолжаем двигаться в этом направлении", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Деловая программа включает пленарную дискуссию и шесть тематических секций. Они посвящены финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, модернизации объектов теплоснабжения, внедрению отечественных технологических решений, цифровизации коммунальной инфраструктуры и повышению надежности систем жизнеобеспечения.
Итоги обсуждений на секциях будут подведены на пленарной дискуссии с участием представителей федеральных органов власти и руководства Московской области. Результатом форума станут рекомендации по повышению эффективности работы РСО, а также формирование экспертного сообщества для дальнейшего развития отрасли и повышения качества коммунальных услуг для потребителей.
На площадке форума также будет организована выставка оборудования и технологических решений. Российские и белорусские компании представят разработки.
Регистрация участников открыта на официальном сайте форума.
 
