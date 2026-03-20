Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет - РИА Новости, 20.03.2026
14:01 20.03.2026 (обновлено: 14:35 20.03.2026)
Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет
Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет - РИА Новости, 20.03.2026
Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет
Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил лидер Православной... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T14:01:00+03:00
2026-03-20T14:35:00+03:00
украина
россия
харьков
русская православная церковь
украинская православная церковь
религия
в мире
украина
россия
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, харьков, русская православная церковь, украинская православная церковь, в мире
Украина, Россия, Харьков, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Религия, В мире
Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет умер в возрасте 97 лет

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил лидер Православной церкви Украины Епифаний (Думенко).
В неканоническом Киевском патриархате 9 марта заявили о госпитализации Филарета из-за ухудшения состояния здоровья.
В 1966 году он стал экзархом УПЦ, то есть вторым по численности паствы архиереем после Патриарха Московского и всея Руси. А в конце 80-х был одним из наиболее очевидных преемников тогдашнего патриарха Пимена. И местоблюстителем патриаршего престола после его смерти.

Но Поместный собор 1990 года, вопреки всем ожиданиям, избрал предстоятелем Русской церкви не его, а митрополита Алексия (Ридигера).

Разочарованный результатами выборов Денисенко устроил демарш, потребовав автокефалию для Украинской церкви. В ответ выработали компромиссный вариант: УПЦ даруется беспрецедентная административная и финансовая свобода. При этом ее предстоятель остается членом высшего руководящего органа РПЦ — Синода, а значит, может влиять и на ее судьбу.

На Архиерейском соборе 1992 года Филарет согласился с таким статусом возглавляемой им Украинской церкви и поклялся не допустить раскола. Однако, вернувшись из Москвы в Киев, стал все отрицать. В итоге украинские архиереи отстранили его от управления УПЦ. И тогда он создал "Киевский патриархат", для которого украинские националисты при поддержке властей стали отнимать храмы канонической Церкви.

В 1997 году на Архиерейском соборе РПЦ Филарета предали анафеме, то есть вовсе изгнали из Церкви.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РелигияУкраинаРоссияХарьковРусская православная церковьУкраинская православная церковьВ мире
 
 
