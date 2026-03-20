Умер глава раскольнической УПЦ КП Филарет

В 1966 году он стал экзархом УПЦ, то есть вторым по численности паствы архиереем после Патриарха Московского и всея Руси. А в конце 80-х был одним из наиболее очевидных преемников тогдашнего патриарха Пимена. И местоблюстителем патриаршего престола после его смерти.



Но Поместный собор 1990 года, вопреки всем ожиданиям, избрал предстоятелем Русской церкви не его, а митрополита Алексия (Ридигера).



Разочарованный результатами выборов Денисенко устроил демарш, потребовав автокефалию для Украинской церкви. В ответ выработали компромиссный вариант: УПЦ даруется беспрецедентная административная и финансовая свобода. При этом ее предстоятель остается членом высшего руководящего органа РПЦ — Синода, а значит, может влиять и на ее судьбу.



На Архиерейском соборе 1992 года Филарет согласился с таким статусом возглавляемой им Украинской церкви и поклялся не допустить раскола. Однако, вернувшись из Москвы в Киев, стал все отрицать. В итоге украинские архиереи отстранили его от управления УПЦ. И тогда он создал "Киевский патриархат", для которого украинские националисты при поддержке властей стали отнимать храмы канонической Церкви.



В 1997 году на Архиерейском соборе РПЦ Филарета предали анафеме, то есть вовсе изгнали из Церкви.