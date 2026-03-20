Ежи могут погибнуть из-за раннего пробуждения, рассказала биолог

"У ежей нет особых убежищ, они делают себе "гнезда" в кучах листьев, трухлявых пнях, под досками, в кучах из сухой травы и валежника, спят под бревнами. Если животные не набрали достаточно веса осенью, то они могут проснуться раньше. И если не найдут достаточно корма, то могут погибнуть" - рассказала Феоктистова.