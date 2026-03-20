ЕС заявил, что готов защитить свои границы в случае миграционного кризиса

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз готовится защитить свои границы в случае возможного миграционного кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.
"Исходя из уроков, извлеченных из миграционного кризиса 2015 года, и во избежание аналогичной ситуации ЕС готов в полной мере задействовать свои дипломатические, правовые, оперативные и финансовые инструменты для предотвращения неконтролируемых миграционных потоков в ЕС и сохранения безопасности в Европе. Безопасность и контроль внешних границ Европейского союза будут и далее усиливаться", - говорится в документе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.