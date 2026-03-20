Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре
Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 20.03.2026
Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказала РИА Новости руководитель...
2026-03-20T01:35:00+03:00
2026-03-20T03:04:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
КАЛИНИНГРАД, 20 мар - РИА Новости. Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
"Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами - при присасывании зараженных клещей. Но возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока - козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку", - сказала Бабура.
Она отметила, что есть и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Так, можно заразиться, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус.
"В данном случае вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя (инфекции - ред.) в клеще", - добавила Бабура.