Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре

КАЛИНИНГРАД, 20 мар - РИА Новости. Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

"Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами - при присасывании зараженных клещей. Но возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока - козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку", - сказала Бабура.

Она отметила, что есть и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Так, можно заразиться, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус.