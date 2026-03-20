Профессор РАН назвал позицию фон дер Ляйен по газу весенним обострением
Профессор РАН назвал позицию фон дер Ляйен по газу весенним обострением - РИА Новости, 20.03.2026
Профессор РАН назвал позицию фон дер Ляйен по газу весенним обострением
Позиция главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа является весенним обострением и "крепчанием маразма", такое мнение... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:25:00+03:00
2026-03-20T12:25:00+03:00
2026-03-20T12:25:00+03:00
россия
ближний восток
франция
россия, ближний восток, франция, урсула фон дер ляйен, александр гусев (губернатор), еврокомиссия, евросоюз, российская академия наук
Россия, Ближний Восток, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Александр Гусев (губернатор), Еврокомиссия, Евросоюз, Российская академия наук
Профессор РАН назвал позицию фон дер Ляйен по газу весенним обострением
Профессор РАН Гусев назвал слова фон дер Ляйен о газе РФ весенним обострением
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Позиция главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа является весенним обострением и "крепчанием маразма", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Глава Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.
"Маразм крепчает. Урсула фон дер Ляйен - безответственный политик. За ней ничего не стоит и не будет никогда стоять. Подобного рода заявления наводят на размышления относительно ее психического здоровья. Наверное, это очередное весеннее обострение. Кто она там по профессии? Гинеколог? Лучше бы она занималась врачебным делом, а не лезла в политику. Такие политики вредят собственному народу", - сказал Гусев.
По мнению эксперта, отказ стран Европейского союза от российского газа - это их дело. При этом он напомнил, что Франция, ряд стран Центральной Европы и Балкан продолжают его покупать и даже увеличивать объем закупок.
"Урсула фон дер Ляйен не решает за правительства стран, парламент. Причем здесь председатель Еврокомиссии? Она наделила себя такими полномочиями, что возникает вопрос: а вы кого вообще представляете? Каждая страна вправе решать, закупать у нас газ или не закупать. Не хотят покупать у нас газ, нефть - это их право, пусть они отказываются. Мы найдем покупателей за пределами Европы", - добавил Гусев.