Профессор РАН назвал позицию фон дер Ляйен по газу весенним обострением

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Позиция главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа является весенним обострением и "крепчанием маразма", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Глава Еврокомиссии в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. При этом она не стала повторять свои традиционные категоричные утверждения о том, что ЕС в полном составе должен окончательно отказаться от российского ископаемого топлива.

"Маразм крепчает. Урсула фон дер Ляйен - безответственный политик. За ней ничего не стоит и не будет никогда стоять. Подобного рода заявления наводят на размышления относительно ее психического здоровья. Наверное, это очередное весеннее обострение. Кто она там по профессии? Гинеколог? Лучше бы она занималась врачебным делом, а не лезла в политику. Такие политики вредят собственному народу", - сказал Гусев.

По мнению эксперта, отказ стран Европейского союза от российского газа - это их дело. При этом он напомнил, что Франция, ряд стран Центральной Европы и Балкан продолжают его покупать и даже увеличивать объем закупок.