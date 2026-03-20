Ефимов: более двух тысяч семей переехали по реновации в Перове

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В московском районе Перово по программе реновации в новое жилье переехали уже свыше двух тысяч семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении указывается, что переселение по реновации в районе стартовало в ноябре 2020 года.

"Тогда под заселение передали новостройку по адресу: Зеленый проспект, дом 27А. Всего для переселения москвичей в Перове передали 13 новостроек, новоселье в них отпраздновали более двух тысяч семей. Жители переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта. Всего в действующую программу реновации в районе Перово включено 196 домов старого жилого фонда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Новое жилье по реновации получат свыше 16 тысяч семей в районе, добавляется в пресс-релизе.

Во дворах новостроек в Перове обустроили площадки для занятий спортом, а также зоны отдыха. Кроме того, придомовые территории благоустроили.