Умер Чак Норрис: причина смерти, биография и последние новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Константин Белов. Чак Норрис умер 20 марта 2026 года в возрасте 86 лет. Американский актер и мастер боевых искусств скончался на Гавайях. Что известно о причине смерти, последние фото и биография.

Факт смерти

Как сообщает TMZ, последний вздох он сделал в окружении родных.

Незадолго до смерти 85-летний актер отдыхал на Гавайях, ему стало плохо прямо во время силовой тренировки.

Причина смерти Чака Норриса

Причина не называется. Известно, что его госпитализировали из спортзала, где актер занимался карате.

Семья актера добавила, что не хотела бы раскрывать обстоятельства его смерти, отметив, что он мирно ушел из жизни, его окружали родственники.

Что известно на данный момент

"С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг. — Прим. ред.)", — говорится в публикации на странице артиста в соцсетях.

Как выглядел Чак Норрис в последние годы

Известно, что актер старался поддерживать форму до самых последних дней. Поэтому он регулярно занимался карате.

В основном последние годы он вел спокойную жизнь, редко появляясь на публике.

Он жил в Техасе со своей второй женой Джиной О’Келли, а также дочерями-близняшками Дакотой и Дэнили.

Последние фото

Актер регулярно выгладывал свои фото в соцсетях.

Биография Чака Норриса

Чак Норрис, урожденный Карлос Рэй Норрис, родился 10 марта 1940 года в небольшом городке в штате Оклахома. К моменту окончания школы он не имел ни малейшего представления о том, кем хочет стать. Он выбрал армию — и записался в ВВС США. Именно служба стала той отправной точкой, с которой началась его легендарная история.

Прозвище Чак он, кстати, получил во время службы в армии.

Его направили на авиабазу Осан в Южной Корее. Вернувшись в США, начал преподавать карате. В 1963-м открыл первую школу. Правда, дела шли туго.

Одним из первых известных учеников стал Стив Маккуин. Именно он позже посоветовал Чаку попробовать себя в кино.

Впервые Норрис появился на экране в 1968-м в эпизодической роли телохранителя в криминальной комедии, но настоящий прорыв случился в 1972-м, после фильма "Путь дракона", где он снялся вместе с самим Брюсом Ли.

Всего на счету Норриса больше 40 фильмов и сериалов. В некоторых проектах продюсером и режиссером выступал его родной брат Аарон, в нескольких он сам писал сценарии и продюсировал. В 1989 году его звезду заложили на голливудской "Аллее славы".

Лучшие фильмы

Путь дракона (1972)

Кодекс молчания (1985)

Без вести пропавшие (1984)

Отряд "Дельта" (1986)

Октагон (1980)

Неудержимые 2 (2012)

Крутой Уокер: Правосудие по-техасски (1993–2001)

Реакция на смерть Чака Норриса

В России особенно пришелся по вкусу сериал про "Уокера". К слову сказать, Норрис отвечал взаимностью — приезжал в нашу страну 17 раз.

И всегда охотно общался с журналистами и поклонниками. В эфире отечественного телевидения делился секретами спортивной формы, рассказывал о дисциплине, успехе и собственной жизненной философии. Изредка его приглашали на бизнес-форумы в качестве звездного гостя.

Продюсер культового сериала "Бригада" Александр Иншаков вспомнил, как был знаком с Чаком Норрисом. По его словам, американский артист, приезжая в Россию, вел себя просто, без всякой звездной спеси.

Иншаков рассказал Daily Storm, что впервые встретился с Норрисом на дне рождения актера Александра Абдулова, которому тогда исполнялось 50 лет. Торжество проходило на даче, среди гостей оказалась и звезда Голливуда.

"Мы посидели с Чаком, поговорили. Он нормальный человек. Но был зациклен на своем — физкультуре и спорте", — говорит Иншаков.

Норрис был для многих не просто звездой экрана, а настоящим символом силы, справедливости и внутреннего стержня. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Я вырос на его фильмах. Для моего поколения он был не просто актером, он был символом силы, справедливости и внутреннего стержня. Его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели", — сказал Хамитов.

По его словам, Норрису удалось стать частью мировой культуры: от культовых боевиков до народного фольклора в виде шуток и мемов.

"Его образ давно вышел за рамки кино. Но за этим образом стоял человек с колоссальной дисциплиной, трудолюбием и уважением к своему делу. Именно это и сделало его настоящей легендой", — отметил депутат и добавил: