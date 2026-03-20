21:40 20.03.2026
В Британии опасаются ухудшения экономики из-за эскалации вокруг Ирана
ЛОНДОН, 20 мар - РИА Новости. Британские власти опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в Великобритании и остальном мире, следует из заявления канцелярии премьер-министра Кира Стармера по итогу совещания кабмина.
"Удары Ирана, в том числе по судам с британским флагом, а также по судам наших ближайших союзников и партнеров в Персидском заливе, могут еще больше углубить кризис в регионе и усугубить экономические последствия, ощущаемые в Великобритании и во всем мире", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Британский кабмин также подтвердил, что американским бомбардировщикам разрешено использовать британские базы для ударов по иранским ракетным установкам. Кроме того, Лондон продолжает работу с партнерами над планом разблокировки Ормузского пролива, подчеркнули в канцелярии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля
Вчера, 10:53
 
