В Британии опасаются ухудшения экономики из-за эскалации вокруг Ирана

ЛОНДОН, 20 мар - РИА Новости. Британские власти опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в Великобритании и остальном мире, следует из заявления канцелярии премьер-министра Кира Стармера по итогу совещания кабмина.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.