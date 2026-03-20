В Болгарии освободили россиянина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.

Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.

"Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1-2 недели (с конца января после апелляции – ред.). Все это время он уже находился на свободе", - сказала адвокат.