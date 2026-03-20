"До сих пор не верю": Бобровский отреагировал на свое новое достижение
Российский вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский, который одержал 454-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что...
2026-03-20T10:02:00+03:00
Бобровский заявил, что не может поверить в свое новое достижение в НХЛ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский, который одержал 454-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что гордится тем, что находится в числе величайших вратарей НХЛ, а также отметил, что все еще не может поверить в этот факт.
В ночь на пятницу "Флорида Пантерз
" на выезде обыграла "Эдмонтон Ойлерз
" в матче регулярного чемпионата НХЛ
со счетом 4:0. Бобровский
отразил 21 бросок по воротам, оформил четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге и был признан второй звездой встречи. Россиянин одержал 454-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру и вышел на седьмое место по данному показателю среди вратарей лиги, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом.
«
"Безусловно, я польщен и признателен, я благодарю Бога за все, что имею. Это большое достижение. Смотрю на вратарей, которые есть в этом списке, - я даже не мог мечтать быть с ними в одной категории. И до сих пор не верю в это", - приводит слова Бобровского сайт НХЛ.
Бобровскому 37 лет. Он выступает в составе "Флориды" с 2019 года и вместе с "Пантерз" дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025), также он является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ "Везина Трофи" (2013, 2017) и первым российским голкипером, которому удалось завоевать данный трофей дважды.