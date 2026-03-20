Шатаут Бобровского принес "Флориде" победу над "Эдмонтоном" - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
07:47 20.03.2026 (обновлено: 08:51 20.03.2026)
Шатаут Бобровского принес "Флориде" победу над "Эдмонтоном"
Шатаут Бобровского принес "Флориде" победу над "Эдмонтоном" - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Шатаут Бобровского принес "Флориде" победу над "Эдмонтоном"
"Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Шатаут Бобровского помог "Флориде" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Эдмонтон
0 : 4
Флорида
11:12 • Кол Райнхарт
(Майк Беннинг)
19:02 • Эй Джей Грир
(Майк Беннинг, Эван Родригес)
34:21 • Антон Лунделль
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
55:23 • Картер Верхаг
(Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт)
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Коул Рейнхардт (12-я минута), Эй Джей Грир (20), Антон Лунделл (35) и Картер Верхаге (56).
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 бросок по воротам, оформил четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге. Россиянин был признан второй звездой встречи. Также Бобровский одержал 454-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру и вышел на седьмое место по данному показателю среди вратарей лиги, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом.
"Флорида" идет на седьмом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 71 очко. "Эдмонтон" - второй в Тихоокеанском с 77 очками.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" благодаря голу российского форварда Ильи Михеева на выезде обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 2:1, а "Коламбус Блю Джекетс" одержал домашнюю победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3) при помощи ассистов россиян Ивана Проворова и Кирилла Марченко.
Результаты остальных матчей дня:
  • "Бостон" - "Виннипег" - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1);
  • "Детройт" - "Монреаль" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0);
  • "Оттава" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1);
  • "Нэшвилл" - "Сиэтл" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0);
  • "Сан-Хосе" - "Баффало" - 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Рома
    Болонья
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
