Шатаут Бобровского принес "Флориде" победу над "Эдмонтоном"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на выезде обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
11:12 • Кол Райнхарт
(Майк Беннинг)
19:02 • Эй Джей Грир
(Майк Беннинг, Эван Родригес)
34:21 • Антон Лунделль
55:23 • Картер Верхаг
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Коул Рейнхардт (12-я минута), Эй Джей Грир (20), Антон Лунделл (35) и Картер Верхаге (56).
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 бросок по воротам, оформил четвертый шатаут в сезоне и 53-й за карьеру в лиге. Россиянин был признан второй звездой встречи. Также Бобровский одержал 454-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру и вышел на седьмое место по данному показателю среди вратарей лиги, сравнявшись с канадцем Кертисом Джозефом.
"Флорида" идет на седьмом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 71 очко. "Эдмонтон" - второй в Тихоокеанском с 77 очками.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" благодаря голу российского форварда Ильи Михеева на выезде обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 2:1, а "Коламбус Блю Джекетс" одержал домашнюю победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3) при помощи ассистов россиян Ивана Проворова и Кирилла Марченко.
Результаты остальных матчей дня:
- "Бостон" - "Виннипег" - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1);
- "Детройт" - "Монреаль" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0);
- "Оттава" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1);
- "Нэшвилл" - "Сиэтл" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0);
- "Сан-Хосе" - "Баффало" - 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).