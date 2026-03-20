Бельгия уверена, что кредит ЕС Украине предоставят в течение месяца
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверен, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро будет предоставлен в течение месяца. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:03:00+03:00
Барт де Вевер: кредит Киеву на 90 миллиардов евро могут дать в течение месяца
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверен, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро будет предоставлен в течение месяца.
Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Мы уверены, мы оптимистично настроены в отношении того, что реализуем это (кредит - ред.) в течение месяца", - сказал де Вевер.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".