Бельгия уверена, что кредит ЕС Украине предоставят в течение месяца

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверен, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро будет предоставлен в течение месяца.

Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Мы уверены, мы оптимистично настроены в отношении того, что реализуем это (кредит - ред.) в течение месяца", - сказал де Вевер.