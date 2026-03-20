07:35 20.03.2026
Юрист рассказал, как списать задолженность по коммуналке
Юрист рассказал, как списать задолженность по коммуналке
Юрист рассказал, как списать задолженность по коммуналке

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россияне могут списать задолженности по ЖКХ при условии банкротства и в случае истечения срока давности по долгу, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
По словам юриста, действующая правовая база в сфере ЖКХ не предусматривает возможность списания долгов по платежам по требованию собственника или нанимателя недвижимости. Все обязательства по оплате закреплены за ресурсоснабжающими организациями и находятся у них на балансе, поэтому они в любой момент могут обратиться в суд за взысканием задолженности.
При этом, как отметил Курбаков, у организации есть три года, чтобы взыскать задолженность. Если этот срок будет пропущен, то владелец жилья может заявить в суде о пропуске давности. Вместе с тем важно, чтобы за этот срок гражданин не подписал какие-либо документы, обещая погасить долг.
"Согласно статье 59 Налогового кодекса РФ, списание долгов допускается только в исключительных случаях. Но наиболее распространенный способ освобождения от задолженности - признание должника банкротом. При этом инициировать процедуру банкротства можно при наличии долгов свыше 500 тысяч рублей, при условии, что доход должника не позволяет ему своевременно погашать задолженность в течение трех месяцев", - отметил юрист.
Он также рассказал, что в задолженность в 500 тысяч рублей не может входить только долг по ЖКХ - у гражданина также должны быть непогашенные кредиты, займы.
Юрист также отметил, что процедура банкротства имеет свои преимущества, однако оно связано и с рядом ограничений, например, с невозможностью получения новых кредитов и ведения предпринимательской деятельности.
Также Курбаков рассказал, что долги по ЖКХ подлежат списанию, если собственник жилья умер. "Но в такой ситуации возникает нюанс, связанный с закреплением задолженности за конкретным объектом недвижимости. Она переходит к наследникам, если они вступают в права наследования, или же долг может перейти в собственность муниципалитета, если недвижимость становится выморочной", - добавил он.
