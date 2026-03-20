Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вряд ли окажет значимое влияние на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу, при этом конфликт является проинфляционным для российской экономики и может рассматриваться как риск на перспективу, сказали опрошенные РИА Новости аналитики.

"Иранский кризис проинфляционен для мировой и российской экономики. Скорее, это рассматривается как риск на перспективу, но не как причина корректировки траектории ставки на ближайшем заседании", - сказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

По мнению аналитика, Банк России в пятницу примет решение в соответствии с текущей траекторией снижения ставки - на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 15%. Такое же решение ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Напряженная ситуация на Ближнем Востоке пока не окажет значимого влияния на решение ЦБ по ставке 20 марта", - отметил он.

Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Андрей Золотов назвал ситуацию на Ближнем Востоке "дополнительным источником неопределенности" для экономики.

С одной стороны, рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и может позволить Минфину отложить реформу бюджетного правила, предположил он. С другой стороны, есть риск инфляции издержек из-за возможного роста себестоимости импортных товаров на фоне подорожания энергии в мире и сбоев в логистике, предупредил аналитик.

Насколько этот геополитический фактор окажется значимым для российской экономики, во многом будет зависеть от длительности конфликта и его влияния на глобальные цепочки поставок, отметил Золотов. На неопределенность последствий ближневосточного конфликта указал и аналитик БКС.

Регулятор может реагировать на серьезные внешние шоки повышением ставки, добавил Федоров.