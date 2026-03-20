Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/analitiki-2081845000.html
Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ
Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ - РИА Новости, 20.03.2026
Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ
Напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вряд ли окажет значимое влияние на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу, при этом конфликт... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T03:48:00+03:00
2026-03-20T03:48:00+03:00
экономика
ближний восток
сша
иран
михаил васильев
бкс мир инвестиций
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260320/biznes-2081835939.html
https://ria.ru/20260310/stavka-2079794366.html
https://ria.ru/20260318/neft-2081087476.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ближний восток, сша, иран, михаил васильев, бкс мир инвестиций, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ближний Восток, США, Иран, Михаил Васильев, БКС Мир инвестиций, Совкомбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ

Аналитик Федоров: иранский кризис проинфляционен для российской экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вряд ли окажет значимое влияние на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу, при этом конфликт является проинфляционным для российской экономики и может рассматриваться как риск на перспективу, сказали опрошенные РИА Новости аналитики.
"Иранский кризис проинфляционен для мировой и российской экономики. Скорее, это рассматривается как риск на перспективу, но не как причина корректировки траектории ставки на ближайшем заседании", - сказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Бизнес ждет снижения ключевой ставки ЦБ
01:43
По мнению аналитика, Банк России в пятницу примет решение в соответствии с текущей траекторией снижения ставки - на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 15%. Такое же решение ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Напряженная ситуация на Ближнем Востоке пока не окажет значимого влияния на решение ЦБ по ставке 20 марта", - отметил он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Андрей Золотов назвал ситуацию на Ближнем Востоке "дополнительным источником неопределенности" для экономики.
С одной стороны, рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и может позволить Минфину отложить реформу бюджетного правила, предположил он. С другой стороны, есть риск инфляции издержек из-за возможного роста себестоимости импортных товаров на фоне подорожания энергии в мире и сбоев в логистике, предупредил аналитик.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Эксперт рассказал об условиях понижения ключевой ставки
10 марта, 20:17
Насколько этот геополитический фактор окажется значимым для российской экономики, во многом будет зависеть от длительности конфликта и его влияния на глобальные цепочки поставок, отметил Золотов. На неопределенность последствий ближневосточного конфликта указал и аналитик БКС.
Регулятор может реагировать на серьезные внешние шоки повышением ставки, добавил Федоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается в ряде стран из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
18 марта, 08:00
 
ЭкономикаБлижний ВостокСШАИранМихаил ВасильевБКС Мир инвестицийСовкомбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала