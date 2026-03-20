Группа "Аэрофлот" предложит более 300 маршрутов летом

Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание с 29 марта по 24 октября и будет выполнять полеты по 302 маршрутам, из них 161 — по России, сообщает пресс-служба перевозчика.

Собственная маршрутная сеть "Аэрофлота" насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании "Россия" — 120 маршрутов, "Победы" — 99 маршрутов.

Из аэропортов Шереметьево и Внуково "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" будут выполнять полеты по 130 маршрутам. Количество направлений из регионов, минуя Москву, составит 172.

Новинками предстоящего летнего сезона по сравнению предыдущим станут Иркутск — Санья и Краснодар — Анталья от "Аэрофлота"; Красноярск — Махачкала и Санкт-Петербург — Геленджик от "России", а также Сочи — Ульяновск, Москва (Внуково) — Нижневартовск, Москва (Внуково) — Нукус, Москва (Внуково) — Термез, Москва (Внуково) — Фергана от "Победы".

По сравнению с летом 2025 года увеличится частота собственных рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Элисту, из Калининграда в Чебоксары. На международных направлениях вырастет частота рейсов в пункты Казахстана (Алматы и Астана); Армении (Ереван); Египта (Хургада и Шарм-эль-Шейх); Турции (Анталья); КНР (Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу); Вьетнама (Нячанг).

Авиакомпания "Россия" в летнем сезоне увеличит частоту рейсов из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу, Горно-Алтайск; из Москвы в Саранск; из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток; из Красноярска в Алматы и Пекин; из Самары и Волгограда в Ереван.

Внутренняя маршрутная сеть "Аэрофлота" по сравнению с 2025 годом увеличится до 65 городов. Международная сеть группы "Аэрофлот" включает 141 маршрут. В их числе: из Москвы в Турцию (Анталья, Бодрум, Алания, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Дели), КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья, Харбин), Индонезию (Денпасар), на Шри-Ланку (Коломбо), на Мальдивы (Мале), во Вьетнам (Нячанг, Хошимин), в Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Региональная программа полетов авиакомпаний группы из пунктов России к местам отдыха будет включать рейсы в Сочи из 17 городов; в Санья — из девяти городов; в Анталью — из 10 городов; на Пхукет — из семи городов, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из девяти городов.

"Аэрофлот" продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты Дальнего Востока — Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ, Благовещенск. Из Красноярска "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы в Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток. Авиакомпания "АйФлай" в рамках "мокрого" лизинга продолжит выполнять прямые рейсы из столицы в города Дальнего Востока.

В летнем расписании группа "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Пулково прямые рейсы по 53 маршрутам, из них 40 — внутренние.

Базовый перевозчик аэропорта Пулково авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы по 38 направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Самарканд, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Ташкент, Тюмень, Уфу, Челябинск, Алматы, Анталью, Баку, Ереван, Стамбул.

"Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы из Северной столицы в Москву, Владивосток, Краснодар, Сочи, Анталью, Бангкок, Пхукет, Санья, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

Программа полетов лоукостера "Победа" включает Москву (Шереметьево, Внуково), Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары, Челябинск.

Авиакомпании группы "Аэрофлот" будут выполнять рейсы из Красноярска по 29 направлениям, включая Москву. Из них 20 маршрутов выполняется по России.

"Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы в Москву, Краснодар, Екатеринбург, Бангкок, Пхукет.

Авиакомпания "Россия" будет летать из Красноярска в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новый Уренгой, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Читу, Алматы, Бишкек, Ош, Пекин, Санья, Ташкент и Харбин.

Авиакомпания "Победа" продолжит полеты из Красноярска в Москву (Шереметьево).

Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты из Екатеринбурга по 19 направлениям, включая Москву.

В новом сезоне "Аэрофлот" будет совершать регулярные рейсы в Москву (Шереметьево), Сочи, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Анталью, Гоа, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет, Бангкок, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

Авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи.

Лоукостер "Победа" будет летать из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Анталью.

Группа "Аэрофлот" будет летать в Сочи из 21 российского и зарубежного пункта.

"Аэрофлот", помимо рейсов из Москвы, продолжит региональную программу полетов на черноморский курорт из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также авиаперевозчик будет выполнять прямые рейсы из Сочи в Ереван и Стамбул.

Авиакомпания "Россия" будет летать в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.