Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов - РИА Новости, 20.03.2026
12:50 20.03.2026
Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов
Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов - РИА Новости, 20.03.2026
Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов
"Сколково" — инновационный кампус площадью 4 миллиона квадратных метров, где можно не только работать, но и жить, считает заместитель председателя правления по... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:50:00+03:00
2026-03-20T12:50:00+03:00
россия
россия, сколково
Россия, Сколково
Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов

Александр Ададуров: "Сколково" — новый кампус для работы и жизни резидентов

© Фото : Пресс-служба "Сколково" Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов
Ададуров: Сколково — инновационный кампус для работы и жизни резидентов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Сколково" — инновационный кампус площадью 4 миллиона квадратных метров, где можно не только работать, но и жить, считает заместитель председателя правления по инвестициям и управлению активами в недвижимости фонда "Сколково" Александр Ададуров.
Он выступил на Форуме технологической инфраструктуры. На сессии "Перспективные объекты технологической инфраструктуры" он представил планы по обновлению и развитию территории "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), включая новые форматы для резидентов и индустриальные проекты.
"”Сколково” — это 4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1 миллион уже построен, еще около 1 миллиона находится в стадии строительства. Я всегда представляю “Сколково” как инновационный кампус, где можно не только работать, но и жить: водить детей в школу, отдыхать в парке, посещать бизнес-центры и креативные пространства. Все это создает полноценную среду для резидентов и их команд", — цитирует пресс-служба "Сколково" Ададурова.
Инновационный центр формируется как экосистема для технологического предпринимательства, объединяющая более 5,5 тысячи компаний. Сегодня на территории создается инфраструктура полного цикла — от образовательной и научной базы до производственных и офисных площадок.
"Есть объекты, которые компании строят под себя, строят под свои потребности. Российские производители тестируют здесь продукцию, привозят для клиентов и партнеров, чтобы показать, как быстро она производится и как отрабатываются новые элементы", — пояснил спикер.
В стадии проектирования и строительства находятся новые технопарки, специализированные центры и офисные пространства, включая технопарк Upside Tech, НИОКР-центр завода "СТЭЗ", Российский квантовый центр, вторая очередь технопарка "Сколково" и многофункциональный комплекс "Миллхаус".
Ключевым элементом инфраструктуры выступают технопарки и исследовательские центры, предоставляющие компаниям лаборатории, производственные помещения и офисы.
"Малые компании получают возможность взаимодействовать с другими компаниями и специалистами смежных областей, находить на территории партнеров и инвесторов. Государственная поддержка помогает им развиваться, приобретать и строить объекты недвижимости, предлагать свои услуги и продвигаться в конкурентной среде", — отметил Ададуров.
Отдельное направление — развитие деловой и городской среды. На территории создаются образовательные учреждения мирового уровня, медицинский кластер, спортивная и рекреационная инфраструктура, а также жилые кварталы. Это позволяет формировать полноценную среду, где компании могут не только развивать технологии, но и привлекать и удерживать команды.
"Некоторые думают, что удаленная работа заменит офисы и офисную инфраструктуру. На практике люди все равно возвращаются в кампусы и офисы, потому что мы социальные существа и нам важно работать вместе. Совместная работа дает компаниям дополнительное развитие и повышает эффективность", — добавил спикер.
Форум технологической инфраструктуры проходит на территории Московского инновационного кластера и собрал более 1,5 тысячи участников – представителей технопарков, особых экономических зон, инновационных центров, федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других ключевых игроков. К 2030 году в России планируется открыть не менее 100 бизнес- и технопарков, обеспечивающих условия для эффективной интеграции науки, бизнеса и технологий. В фокусе участников форума — обсуждение лучших практик, механизмов поддержки резидентов и эффективные форматы государственно-частного партнерства.
