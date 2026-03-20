Ададуров: "Сколково" — инновационный кампус для работы и жизни резидентов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Сколково" — инновационный кампус площадью 4 миллиона квадратных метров, где можно не только работать, но и жить, считает заместитель председателя правления по инвестициям и управлению активами в недвижимости фонда "Сколково" Александр Ададуров.

Он выступил на Форуме технологической инфраструктуры. На сессии "Перспективные объекты технологической инфраструктуры" он представил планы по обновлению и развитию территории "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), включая новые форматы для резидентов и индустриальные проекты.

"”Сколково” — это 4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1 миллион уже построен, еще около 1 миллиона находится в стадии строительства. Я всегда представляю “Сколково” как инновационный кампус, где можно не только работать, но и жить: водить детей в школу, отдыхать в парке, посещать бизнес-центры и креативные пространства. Все это создает полноценную среду для резидентов и их команд", — цитирует пресс-служба "Сколково" Ададурова.

Инновационный центр формируется как экосистема для технологического предпринимательства, объединяющая более 5,5 тысячи компаний. Сегодня на территории создается инфраструктура полного цикла — от образовательной и научной базы до производственных и офисных площадок.

"Есть объекты, которые компании строят под себя, строят под свои потребности. Российские производители тестируют здесь продукцию, привозят для клиентов и партнеров, чтобы показать, как быстро она производится и как отрабатываются новые элементы", — пояснил спикер.

В стадии проектирования и строительства находятся новые технопарки, специализированные центры и офисные пространства, включая технопарк Upside Tech, НИОКР-центр завода "СТЭЗ", Российский квантовый центр, вторая очередь технопарка "Сколково" и многофункциональный комплекс "Миллхаус".

Ключевым элементом инфраструктуры выступают технопарки и исследовательские центры, предоставляющие компаниям лаборатории, производственные помещения и офисы.

"Малые компании получают возможность взаимодействовать с другими компаниями и специалистами смежных областей, находить на территории партнеров и инвесторов. Государственная поддержка помогает им развиваться, приобретать и строить объекты недвижимости, предлагать свои услуги и продвигаться в конкурентной среде", — отметил Ададуров.

Отдельное направление — развитие деловой и городской среды. На территории создаются образовательные учреждения мирового уровня, медицинский кластер, спортивная и рекреационная инфраструктура, а также жилые кварталы. Это позволяет формировать полноценную среду, где компании могут не только развивать технологии, но и привлекать и удерживать команды.

"Некоторые думают, что удаленная работа заменит офисы и офисную инфраструктуру. На практике люди все равно возвращаются в кампусы и офисы, потому что мы социальные существа и нам важно работать вместе. Совместная работа дает компаниям дополнительное развитие и повышает эффективность", — добавил спикер.