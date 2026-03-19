Село на Камчатке получило звание воинской доблести, заявил Солодов

В прошлом году по инициативе главы региона краевой парламент принял закон о присвоении почётных званий населённым пунктам, откуда наибольшее число мужчин ушли на фронт. Весной с ходатайством о присвоении статуса Седанке обратился глава округа. В небольшом северном селе почти каждый третий мужчина трудоспособного возраста отправился защищать Родину. По словам Солодова, за званием стоят реальные люди, их выбор и героизм.