Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус
19:06 19.03.2026 (обновлено: 19:49 19.03.2026)
Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус
Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус

Французская биатлонистка Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону и завоевала первый в карьере большой Хрустальный глобус.
В четверг Жанмонно в спринте на 7,5 км на заключительном девятом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене опередила своих ближайших преследовательниц финку Суви Минккинен и шведку Анну Магнуссон, благодаря этому став недосягаемой для соперниц в общем зачете.
Жанмонно допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла шестое место, отстав на 52 секунды от победительницы - шведки Ханны Эберг (20.20,4), прошедшей дистанцию без промахов. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 5,3 секунды; без промахов), третьей - Эльвира Эберг (+20,1; без промахов).
На счету француженки стало 1054 балла, у Минккинен - 838. На третье место поднялась Эльвира Эберг (802).
В субботу состоится гонка преследования, в воскресенье - масс-старт, которым завершится женский сезон Кубка мира.
Жанмонно 27 лет. Она впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус. Ранее француженка завоевала на Олимпиаде-2026 две золотые медали, а также серебро и бронзу. Она становилась четырехкратной чемпионкой мира в эстафетах.
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках
5 марта, 21:06
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
