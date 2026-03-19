Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону и завоевала первый в карьере большой Хрустальный глобус.

В четверг Жанмонно в спринте на 7,5 км на заключительном девятом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене опередила своих ближайших преследовательниц финку Суви Минккинен и шведку Анну Магнуссон , благодаря этому став недосягаемой для соперниц в общем зачете.

Жанмонно допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла шестое место, отстав на 52 секунды от победительницы - шведки Ханны Эберг (20.20,4), прошедшей дистанцию без промахов. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 5,3 секунды; без промахов), третьей - Эльвира Эберг (+20,1; без промахов).

На счету француженки стало 1054 балла, у Минккинен - 838. На третье место поднялась Эльвира Эберг (802).

В субботу состоится гонка преследования, в воскресенье - масс-старт, которым завершится женский сезон Кубка мира.