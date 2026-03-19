Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус
2026-03-19T19:06:00+03:00
2026-03-19T19:49:00+03:00
2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону и завоевала первый в карьере большой Хрустальный глобус.
В четверг Жанмонно в спринте на 7,5 км на заключительном девятом этапе Кубка мира
в норвежском Холменколлене опередила своих ближайших преследовательниц финку Суви Минккинен и шведку Анну Магнуссон
, благодаря этому став недосягаемой для соперниц в общем зачете.
Жанмонно допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла шестое место, отстав на 52 секунды от победительницы - шведки Ханны Эберг (20.20,4), прошедшей дистанцию без промахов. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 5,3 секунды; без промахов), третьей - Эльвира Эберг (+20,1; без промахов).
На счету француженки стало 1054 балла, у Минккинен - 838. На третье место поднялась Эльвира Эберг (802).
В субботу состоится гонка преследования, в воскресенье - масс-старт, которым завершится женский сезон Кубка мира.
Жанмонно 27 лет. Она впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус. Ранее француженка завоевала на Олимпиаде-2026 две золотые медали, а также серебро и бронзу. Она становилась четырехкратной чемпионкой мира в эстафетах.