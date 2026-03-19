03:49 19.03.2026
Ученые рассказали о последствиях землетрясения в Магадане
Ученые рассказали о последствиях землетрясения в Магадане
Землетрясение в Магадане привело к появлению трещин на дороге и повреждению штукатурки на домах, сообщает ФИЦ Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН. РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
Ученые рассказали о последствиях землетрясения в Магадане

Землетрясение в Магадане привело к появлению трещин на дороге

МАГАДАН, 19 мар - РИА Новости. Землетрясение в Магадане привело к появлению трещин на дороге и повреждению штукатурки на домах, сообщает ФИЦ Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН.
Землетрясение с эпицентром под Магаданом произошло во вторник поздно вечером, жители города ощутили серьёзные подземные толчки. Некоторые районы Магадана остались без электричества, его оперативно восстановили. Оперативные группы спасателей и сотрудников администраций населённых пунктов Магаданской области осматривают здания.
"По данным МФ ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение ощущалось в населенных пунктах: Магадан силой шесть баллов, Стекольный, Гадля, Клепка, Палатка силой пять баллов, Ола силой четыре балла. В Магадане наблюдалось повреждение штукатурки в некоторых домах. У одного жителя отлетел кафель в ванной. На небольшом участке асфальтированной дороги появились трещины", - говорится в сообщении.
