На Западе забили тревогу после случившегося с Зеленским в Испании

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Испанию прошел на фоне плачевного положения ВСУ в зоне СВО, пишет AntiDiplomatico.
"Визит Зеленского в Мадрид прошел в особенно напряженный период на Восточном фронте. Темпы наступления России на Донбассе лишь набирают обороты, войска продвигаются на нескольких участках", — отмечается в публикации.
Как сообщает издание, визит главы киевского режима в Испанию стал в том числе попыткой компенсировать текущие трудности на фронте.
Зеленский 17 марта прибыл в Великобританию. Перед этим он был в Париже, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в среду глава киевского режима посетил Мадрид, где встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".