МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новая программа Владимира Зеленского по предоставлению компенсаций за топливо спровоцировала сильное общественное недовольство и значительно подорвала доверие к властям, пишет Sohu.

"Эта безрассудная субсидия отражает крайнюю недальновидность администрации Зеленского в вопросах управления финансами и наносит сокрушительный удар по и без того хрупкой экономике Украины", — говорится в публикации.

Отмечается, что такое решение Зеленского привело к расколу внутри правительства, так как многие депутаты потребовали отменить программу компенсаций и направить средства на ремонт военной техники и системы энергоснабжения.

Как пишет автор публикации, украинские экономические эксперты отметили, что этот план лишь ускорит рост инфляции. Подчеркивается также, что международное сообщество не горит желанием оплачивать ошибочные решения киевского режима.

"Давление, оказываемое на Зеленского со стороны общественности и международного сообщества из-за его непродуманных решений, указывает на вышедшую из-под контроля экономическую ситуацию на Украине . Если глава киевского режима продолжит настаивать на реализации программы топливных субсидий и не скорректирует свою финансовую политику, инфляция в стране может выйти из-под контроля и привести к экономическому коллапсу, что напрямую отразится на положении ВСУ на линии фронта", — резюмируется в публикации.

Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.