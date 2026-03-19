"Альтернативы нет". На Западе оценили отчаянные мольбы Зеленского

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не существует иных вариантов финансирования ВСУ, кроме кредита от Евросоюза, передает Euractiv.
"Владимир Зеленский в среду призвал лидеров ЕС разблокировать пакет поддержки Киева на сумму 90 миллиардов евро, который сейчас тормозит Венгрия. Выступая в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписания соглашений об обороне и сотрудничестве, Зеленский заявил, что финансирование уже согласовано до конца 2025 года и должно быть реализовано сейчас", — говорится в статье.
Также сообщается об отчаянном воззвании главы киевского режима к Брюсселю.
"Альтернативы кредиту в 90 миллиардов евро нет", — добавил он, заявив, что хотя механизм доставки средств может измениться, поддержка Вооруженных сил Украины не должна прерываться", — указывается в публикации.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
