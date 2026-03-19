"Зеленский придет в ярость": на Западе раскрыли, чем ударят по Киеву

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Решение Венгрии на саммите Европейского союза в четверг рискует окончательно лишить Киев ресурса для борьбы с Москвой, что повергнет Владимира Зеленского в ярость, пишет газета Politico.
"Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето. <…> Один дипломат заявил, что "если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придет в ярость", — указывается в материале.
"Саммит ЕС, который когда-то позиционировался как возможность стимулировать экономику блока, теперь превратился в полномасштабное испытание на прочность. Лидеры, собравшиеся в четверг, столкнутся с взрывоопасной повесткой дня, как, например, финансовое выживание Украины. <…> Ожидается насыщенный — и, вероятно, конфликтный день", — добавил он.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Сам венгерский премьер отмечал, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.