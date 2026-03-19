Защита Промеса готовит новые аргументы для временного освобождения - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
19:55 19.03.2026 (обновлено: 20:08 19.03.2026)
Защита Промеса готовит новые аргументы для временного освобождения
ГААГА, 19 мар - РИА Новости. Защита бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса готовит новые аргументы для запроса к суду о его временном освобождении, сообщила РИА Новости представитель юридической фирмы Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста, Паулин Бомсма.
Футболист в настоящее время находится под стражей в ожидании судебного процесса по его делам по существу, который начнется в Апелляционном суде Амстердама 30 ноября.
"Поскольку мы начали защищать господина Промеса всего две недели назад, у нас пока не было возможности подать новое ходатайство о его временном освобождении", - сказала Бомсма в разговоре с агентством.
По ее словам, подобное ходатайство защиты уже четыре раза было отклонено ранее судом.
"В настоящее время мы готовим новые аргументы; однако времени, отведенного на подготовку, слишком мало", - добавила представитель юридической фирмы.
Апелляционный суд Амстердама во вторник провел досудебное слушание по делам спортсмена. Его новый адвокат Герт-Ян Кнопс сообщил РИА Новости, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против Промеса обвинений.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
