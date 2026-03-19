https://ria.ru/20260319/zaschita-2081803399.html
Защита Промеса готовит новые аргументы для временного освобождения
Защита бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса готовит новые аргументы для запроса к суду о его временном освобождении, сообщила РИА Новости... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T19:55:00+03:00
футбол
амстердам
квинси промес
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930925656_0:615:2035:1760_1920x0_80_0_0_db90c0fd02416c9a572f4358b77ced58.jpg
амстердам
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930925656_110:481:1816:1760_1920x0_80_0_0_039605a9708af975eb865980ae5b26e7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ГААГА, 19 мар - РИА Новости. Защита бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса готовит новые аргументы для запроса к суду о его временном освобождении, сообщила РИА Новости представитель юридической фирмы Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста, Паулин Бомсма.
Футболист в настоящее время находится под стражей в ожидании судебного процесса по его делам по существу, который начнется в Апелляционном суде Амстердама
30 ноября.
"Поскольку мы начали защищать господина Промеса
всего две недели назад, у нас пока не было возможности подать новое ходатайство о его временном освобождении", - сказала Бомсма в разговоре с агентством.
По ее словам, подобное ходатайство защиты уже четыре раза было отклонено ранее судом.
"В настоящее время мы готовим новые аргументы; однако времени, отведенного на подготовку, слишком мало", - добавила представитель юридической фирмы.
Апелляционный суд Амстердама во вторник провел досудебное слушание по делам спортсмена. Его новый адвокат Герт-Ян Кнопс сообщил РИА Новости, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против Промеса обвинений.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды
из ОАЭ
по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака
" находился в заключении в Дубае
с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию
. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.