Повышенные выплаты для контрактников Калужской области были продлены

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Калужской области продлили предоставление повышенных выплат для заключивших контракт с министерством обороны еще на один месяц – до 30 апреля, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

На заседании сессии областного парламента продолжилась работа по улучшению законодательства в части поддержки участников спецоперации.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев напомнил, что размер повышенной выплаты для контрактников составляет 2 миллиона рублей.

"Кроме того, все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч – от муниципалитетов", – приводит пресс-служба регионального парламента слова Новосельцева.