Повышенные выплаты для контрактников Калужской области были продлены
В Калужской области продлили предоставление повышенных выплат для заключивших контракт с министерством обороны еще на один месяц – до 30 апреля, сообщает... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:34:00+03:00
калужская область
социальные выплаты
Увеличенные выплаты для контрактников Калужской области продлили до 30 апреля
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Калужской области продлили предоставление повышенных выплат для заключивших контракт с министерством обороны еще на один месяц – до 30 апреля, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
На заседании сессии областного парламента продолжилась работа по улучшению законодательства в части поддержки участников спецоперации.
Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев напомнил, что размер повышенной выплаты для контрактников составляет 2 миллиона рублей.
"Кроме того, все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч – от муниципалитетов", – приводит пресс-служба регионального парламента слова Новосельцева.
Ранее повышенную выплату продлили до 31 марта. Новосельцев подчеркнул, что поддержка защитников и их семей остается приоритетным направлением работы депутатского корпуса.