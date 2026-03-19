07:53 19.03.2026 (обновлено: 09:09 19.03.2026)
ЕС продумывает неизбежную расплату для Венгрии из-за Украины, пишут СМИ
Лидеры стран Евросоюза прорабатывают меры против Будапешта из-за блокировки кредита Киеву, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников. РИА Новости, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза прорабатывают меры против Будапешта из-за блокировки кредита Киеву, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, <...> эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов. По словам чиновников, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если (премьер-министр Виктор. — Прим. ред.) Орбан будет переизбран", — указано в статье.
Как заявила изданию министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц, ее страна готова использовать правовые инструменты, включая применение седьмой статьи договора о ЕС для лишения Будапешта права голоса.
Другой неназванный чиновник рассказал, что в случае переизбрания Орбана европейским лидерам предстоят переговоры о дальнейших действиях. При победе лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра они, скорее всего, займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство.
Как отметило Politico, сейчас Евросоюз проявляет осторожность в отношении Орбана, чтобы "не помогать его предвыборной кампании".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Сам венгерский премьер отмечал, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.
