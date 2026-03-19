Венгрия построит газовый интерконнектор со Словенией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Венгрия и Словения соединят газотранспортные системы, построив интерконнектор, мощность которого может быть расширена до 1,7 миллиардов кубометров газа в год, что позволит Венгрии получать через Словению СПГ из Италии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.