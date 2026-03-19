Венгрия построит газовый интерконнектор со Словенией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Венгрия и Словения соединят газотранспортные системы, построив интерконнектор, мощность которого может быть расширена до 1,7 миллиардов кубометров газа в год, что позволит Венгрии получать через Словению СПГ из Италии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Наша страна уже соединила свои сети с шестью из семи своих соседей, пока что осталась только Словения, и то же самое верно и в обратную сторону. Пришло время сделать важнейший шаг в этом направлении и заключить соглашение о соединении газотранспортных систем двух стран. Это позволит нам сказать, что обе страны подключились ко всем своим соседям", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики Словении Бояном Кумером.
По его словам, в общей сложности будет построено 115 километров новых трубопроводов, из которых около 40 километров и компрессорная станция - на территории Венгрии.
"На первом этапе это обеспечит мощность в 440 миллионов кубометров в год, а затем ее можно будет расширить до 1,7 миллиарда кубометров, что позволит Венгрии получать сжиженный газ из Италии через Словению", - отметил Сийярто.
Министр также сообщил, что деньги для реализации проекта будут просить у Брюсселя, который заявлял о необходимости диверсификации энергоснабжения стран Центральной Европы.
В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.