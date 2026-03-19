БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что Венгрия будет блокировать кредит в 90 миллиардов для Украины до парламентских выборов в стране 12 апреля.
"Возможно, это будет сложно до выборов в Венгрии, потому что у меня есть ощущение, что это является частью его избирательной кампании, но необходимо исполнять принятые здесь решения. Неприемлемо принимать решения вместе с лидерами, а затем говорить: "Я не готов" исполнять то, что сам решил", - сказал он журналистам перед саммитом лидеров ЕС.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".