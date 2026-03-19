22:21 19.03.2026
Госдеп США перестал считать Венесуэлу нежелательной страной для посещения
Госдеп США перестал считать Венесуэлу нежелательной страной для посещения
Госдепартамент США понизил уровень опасности поездок в Венесуэлу с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку"), обосновав это частичным... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Государственный департамент США
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Госдепартамент США понизил уровень опасности поездок в Венесуэлу с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку"), обосновав это частичным возобновлением работы американского посольства и исключением ряда рисков для безопасности граждан.
"Госдепартамент 19 марта 2026 года обновил свои рекомендации по поездкам в Венесуэлу, изменив оценку рисков для граждан США. Уровень опасности был снижен с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку")... Резюме рекомендаций было обновлено с учетом изменений в работе посольства США", - говорится в заявлении дипведомства.
При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на снижение опасности в стране, в ряде регионов по-прежнему сохраняется четвертый уровень из-за повышенного риска терроризма, преступности и похищений людей.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
