Госдеп США перестал считать Венесуэлу нежелательной страной для посещения

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Госдепартамент США понизил уровень опасности поездок в Венесуэлу с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку"), обосновав это частичным возобновлением работы американского посольства и исключением ряда рисков для безопасности граждан.
"Госдепартамент 19 марта 2026 года обновил свои рекомендации по поездкам в Венесуэлу, изменив оценку рисков для граждан США. Уровень опасности был снижен с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку")... Резюме рекомендаций было обновлено с учетом изменений в работе посольства США", - говорится в заявлении дипведомства.
При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на снижение опасности в стране, в ряде регионов по-прежнему сохраняется четвертый уровень из-за повышенного риска терроризма, преступности и похищений людей.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.