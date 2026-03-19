Госдеп США перестал считать Венесуэлу нежелательной страной для посещения

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Госдепартамент США понизил уровень опасности поездок в Венесуэлу с четвертого ("не посещать") до третьего ("пересмотрите поездку"), обосновав это частичным возобновлением работы американского посольства и исключением ряда рисков для безопасности граждан.

При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на снижение опасности в стране, в ряде регионов по-прежнему сохраняется четвертый уровень из-за повышенного риска терроризма, преступности и похищений людей.