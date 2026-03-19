08:15 19.03.2026 (обновлено: 11:02 19.03.2026)
Венесуэльцы отметили победу над США в финале Мировой бейсбольной классики
Жители Венесуэлы со слезами радости и с чувством гордости отметили победу национальной сборной над США в финале Классического мирового турнира по бейсболу 2026... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
спорт, mlb, бейсбол
Спорт, MLB, Бейсбол
КАРАКАС, 19 мар - РИА Новости. Жители Венесуэлы со слезами радости и с чувством гордости отметили победу национальной сборной над США в финале Классического мирового турнира по бейсболу 2026 года, назвав ее в разговоре с РИА Новости исторической.
"Я счастлив победе Венесуэлы в Классике, это очень важно, потому что мы вошли в историю: впервые Венесуэла вышла в полуфинал, выиграла финал и стала чемпионом", - заявил житель штата Ла-Гуайра Нестор Домингес.
Для жителей этого прибрежного карибского региона дополнительным поводом для гордости стало участие в победе их земляков - выходцев из Ла-Гуайры Рональда Акунью и Майкеля Гарсию.
По словам столичных любителей бейсбола, с первых минут решающего матча Каракас "превратился в единое чувство", а сборная Венесуэлы в итоге к восторгу зрителей одержала победу над США со счетом 3:2.
"Это гордость, эти ребята принесли такую радость стране … они прославили Венесуэлу, и я благодарю их за самоотдачу", - сказала кассир Йольбейси Бланко.
Другой собеседник агентства и фанат бейсбола Хорхе Диас заявил, что победа стала своего рода реваншем после предыдущего турнира, где венесуэльцы уступили американцам, добавив, что команда теперь воспринимается как лучшая в мире и уже обеспечила себе участие в Олимпиаде 2028 года.
Жительница Каракаса Лурдес Кармона подчеркнула, что эта победа станет примером для будущих поколений и символом единства, отражающим "стойкость, дисциплину и честь" венесуэльцев.
Габриэла Лопера, наблюдавшая матч в центре города вместе с родственниками, назвала пережитые эмоции "неописуемыми", рассказав, что после финального аута жители массово вышли праздновать победу на улицы.
Венесуэла во вторник впервые стала чемпионом главного международного турнира национальных сборных по бейсболу под эгидой MLB и WBSC. В финале она обыграла команду США со счётом 3:2, в полуфинале им противостояла Италия. Уполномоченный президент Дельси Родригес объявила после этого нерабочий день по всей стране.
