Венесуэльцы отметили победу над США в финале Мировой бейсбольной классики

КАРАКАС, 19 мар - РИА Новости. Жители Венесуэлы со слезами радости и с чувством гордости отметили победу национальной сборной над США в финале Классического мирового турнира по бейсболу 2026 года, назвав ее в разговоре с РИА Новости исторической.

« "Я счастлив победе Венесуэлы в Классике, это очень важно, потому что мы вошли в историю: впервые Венесуэла вышла в полуфинал, выиграла финал и стала чемпионом", - заявил житель штата Ла-Гуайра Нестор Домингес.

Для жителей этого прибрежного карибского региона дополнительным поводом для гордости стало участие в победе их земляков - выходцев из Ла-Гуайры Рональда Акунью и Майкеля Гарсию.

По словам столичных любителей бейсбола, с первых минут решающего матча Каракас "превратился в единое чувство", а сборная Венесуэлы в итоге к восторгу зрителей одержала победу над США со счетом 3:2.

« "Это гордость, эти ребята принесли такую радость стране … они прославили Венесуэлу, и я благодарю их за самоотдачу", - сказала кассир Йольбейси Бланко.

Другой собеседник агентства и фанат бейсбола Хорхе Диас заявил, что победа стала своего рода реваншем после предыдущего турнира, где венесуэльцы уступили американцам, добавив, что команда теперь воспринимается как лучшая в мире и уже обеспечила себе участие в Олимпиаде 2028 года.

Жительница Каракаса Лурдес Кармона подчеркнула, что эта победа станет примером для будущих поколений и символом единства, отражающим "стойкость, дисциплину и честь" венесуэльцев.

Габриэла Лопера, наблюдавшая матч в центре города вместе с родственниками, назвала пережитые эмоции "неописуемыми", рассказав, что после финального аута жители массово вышли праздновать победу на улицы.