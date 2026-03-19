В Приморье нашли школьников, напавших на девочку на детской площадке

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Полиция нашла школьников, которые напали на девочку на детской площадке в приморском Уссурийске и избили ее, сообщает региональное УМВД России.

В среду в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, где группа подростков на детской площадке догоняет девочку, одна из нападавших толкает ее в спину, та падает, после чего дети начинают ее пинать. Ребенок встает и пытается убежать, но ее догоняют и снова бьют, следует из видео. Полиция и прокуратура начали проверки.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались местные жители 9- и 11-летнего возраста", — говорится в сообщении

Дети с их законными представителями были приглашены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что между школьницами возник словесный конфликт, который перерос в оскорбления и рукоприкладство.