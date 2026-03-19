08:11 19.03.2026 (обновлено: 14:16 19.03.2026)
В Приморье нашли школьников, напавших на девочку на детской площадке
Полиция нашла школьников, которые напали на девочку на детской площадке в приморском Уссурийске и избили ее, сообщает региональное УМВД России. РИА Новости, 19.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Полиция нашла школьников, которые напали на девочку на детской площадке в приморском Уссурийске и избили ее, сообщает региональное УМВД России.
В среду в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, где группа подростков на детской площадке догоняет девочку, одна из нападавших толкает ее в спину, та падает, после чего дети начинают ее пинать. Ребенок встает и пытается убежать, но ее догоняют и снова бьют, следует из видео. Полиция и прокуратура начали проверки.
Подростки на площадке для катания в парке - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Напали со спины". Что сделала со школьником толпа подростков в Одинцово
Вчера, 08:00
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались местные жители 9- и 11-летнего возраста", — говорится в сообщении.
Дети с их законными представителями были приглашены в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что между школьницами возник словесный конфликт, который перерос в оскорбления и рукоприкладство.
Пострадавшей девятилетней девочке выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью. С нападавшими школьниками и их законными представителями инспекторы провели профилактические беседы.
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Школьник на Камчатке спас ребенка из снежного завала
Вчера, 06:01
 
ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
