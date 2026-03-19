ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Грабовское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Юрченково, Избицкое, Колодезное, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
