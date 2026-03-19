В Удмуртии начался сбор наказов в "Народную программу 2.0"
Удмуртская Республика
 
21:48 19.03.2026
В Удмуртии начался сбор наказов в "Народную программу 2.0"
Глава Удмуртии Александр Бречалов на отчетном форуме регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте сбора наказов в "Народную программу 2.0"... РИА Новости, 19.03.2026
УФА, 19 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на отчетном форуме регионального отделения партии "Единая Россия" объявил о старте сбора наказов в "Народную программу 2.0" среди жителей региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.
По данным пресс-службы, в Ижевске состоялся отчётный форум регионального отделения "Единой России" "Есть результат!". Более 800 активистов со всей республики собрались на площадке Дворца единоборств – одного из объектов, вошедших в "Народную программу" партии по наказам жителей столицы Удмуртии в 2021 году.
Обращаясь к участникам форума, глава республики, секретарь регионального отделения партии Бречалов отметил, что большая часть наказов уже исполнена, а остальные находятся в стадии реализации.
"Мы оправдали ожидания. Все обращения вошли в "Народную программу", мы их декомпозировали по 17 направлениям. Большую часть мы выполнили, некоторые проекты в активной стадии реализации. Вопросов ещё очень много, и я уверен, что активность в этом году будет не меньше, чем в 2021. Есть интересный эффект: когда люди видят изменения – хочется больше и быстрее. Когда-то в 2019 году мы радовались, что у нас Центральную площадь Ижевска сделали, а сейчас уже мы ремонтируем небольшие скверы, например, на улице Автозаводской. Мы ждем задачи и готовы их решать", - сказал Бречалов.
Руководитель региона отметил, что среди крупных объектов, о которых просили жители, - например, многофункциональный центр в Аксакшуре, детская школа искусств в Ижевске, новые школы в Ягуле, Пычанках, Селтах, Ижевске и ещё 46 капитально отремонтированных школ.
"Больше 7 тысяч наказов в "Народную программу" у нас поступило по ремонту Глазовской межрайонной больницы, сейчас там кипит работа. Также в Селтах мы построили новый корпус для начальной школы, а в Ижевске открыли долгожданную детскую школу искусств", – приводятся слова Бречалова.
В своем выступлении глава региона также отметил, что за каждым обращением стоят люди. Это и те жители, кто ждут поддержки, и те, кто взял на себя ответственность за решение вопросов, отстаивал интересы избирателей на федеральном уровне. Поэтому Бречалов поддержал решение действующих депутатов Государственной Думы от республики Андрея Исаева и Олега Гарина вновь участвовать в процедуре предварительного голосования "Единой России, отмечает пресс-служба.
"На мероприятии Бречалов дал официальный старт сбора предложений в "Народную программу 2.0". Она станет основой плана работы на следующие пять лет. Первый наказ секретарь регионального отделении партии получил на самом форуме. К нему обратилась молодая многодетная семья – Анна и Руслан Губаевы, в которой растут три сына", - рассказали в пресс-службе.
Губаевы попросили от лица жителей микрорайона на Берша построить ещё один детский сад.
"Район активно развивается, появляются новые дома, а вместе с ними и новые семьи. Радует, что у нас появилась школа, работают три детских сада, а сейчас мы ждём дальнейшего развития социальной инфраструктуры", – цитирует пресс-служба отца семейства Руслана Губаева.
Бречалов ответил, что вместе с депутатом Госдумы Исаевым проработают вопрос источника финансирования строительства нового детского сада, отметили в пресс-службе.
"Первые круглые столы по обсуждению предложений в "Народную программу" прошли в день форума по разным направлениям: "СВО", "Развитие села", "Молодежь и дети", "Образование", "Культура и Год единства народов России" и "Ижевск меняется". Сбор наказов от жителей Удмуртии в "Народную программу 2.0" продолжится на различных общественных площадках и в первичных отделениях "Единой России", - добавили в пресс-службе.
 
