21:40 19.03.2026 (обновлено: 22:05 19.03.2026)
Участники МЭА начали поставки нефти из чрезвычайных запасов
Поставки нефти из чрезвычайных запасов стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) уже начались, участники предоставят рынку 426 миллионов баррелей.
Экономика, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Ближний Восток, Ормузский пролив
Участники МЭА начали поставки нефти из чрезвычайных запасов

Поставки нефти из чрезвычайных запасов стран МЭА уже начались

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки нефти из чрезвычайных запасов стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) уже начались, участники предоставят рынку 426 миллионов баррелей, следует из пресс-релиза агентства.
"В соответствии с объявленным 11 марта соглашением о выпуске странами-членами МЭА на рынок 400 миллионов баррелей нефти, уже начался выпуск первых ее объемов из стратегических запасов", - говорится в сообщении.
Согласно данным таблицы агентства, всего участники предоставят 426 миллионов баррелей. Наибольший вклад приходится на США, они намерены выпустить 172,2 миллиона баррелей нефти. Также значительная доля приходится на Японию, которая планирует предоставить 54 миллиона баррелей нефти и 25,8 миллиона баррелей нефтепродуктов.
Как отмечает МЭА, выпуск из чрезвычайных резервов в основном будет состоять из нефти, но в Европе - преимущественно из нефтепродуктов. Детали соотношения нефти и нефтепродуктов, а также объемы, поступающие из государственных запасов, могут измениться по мере уточнения странами дополнительных сведений своего вклада.
Конфликт на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка, добавляет МЭА, а чрезвычайные коллективные меры агентства обеспечивают "значительный и долгожданный буфер". Однако важнейшим фактором, обеспечивающим возвращение к стабильным поставкам, является возобновление регулярного судоходства через Ормузский пролив, отмечает МЭА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
