Названа причина убийства и расчленения подростка в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Жалоба девушки на насильственные действия со стороны бывшего молодого человека стала причиной убийства 17-летнего подростка, по подозрению в котором задержан 16-летний юноша, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что 16-летний парень задержан на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики. По данным ГСУ СК по Петербургу, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), прокуратура города поставила расследование дела на контроль.

"Юноша дал признательные показания, в которых указал, что причиной его поступка стали слова знакомой девушки о том, что ее бывший парень совершал над ней насильственные действия", - сказал собеседник агентства.