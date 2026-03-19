Названа причина убийства и расчленения подростка в Петербурге
Жалоба девушки на насильственные действия со стороны бывшего молодого человека стала причиной убийства 17-летнего подростка, по подозрению в котором задержан... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:06:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Жалоба девушки на насильственные действия со стороны бывшего молодого человека стала причиной убийства 17-летнего подростка, по подозрению в котором задержан 16-летний юноша, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти сообщила, что 16-летний парень задержан на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики. По данным ГСУ СК
по Петербургу, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), прокуратура города поставила расследование дела на контроль.
"Юноша дал признательные показания, в которых указал, что причиной его поступка стали слова знакомой девушки о том, что ее бывший парень совершал над ней насильственные действия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, молодой человек рассказал, что планировал убийство вместе с девушкой, она приобрела орудие преступления - нож, заманила бывшего парня на железнодорожную станцию под предлогом встречи, а также помогала в сокрытии тела.