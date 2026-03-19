Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ubiystvo-2081731173.html
Названа причина убийства и расчленения подростка в Петербурге
Названа причина убийства и расчленения подростка в Петербурге
Жалоба девушки на насильственные действия со стороны бывшего молодого человека стала причиной убийства 17-летнего подростка, по подозрению в котором задержан... РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474103_0:156:2822:1743_1920x0_80_0_0_1c65c9db65e6e397a82290c6280d74a5.jpg
https://ria.ru/20260319/sk-2081722136.html
https://ria.ru/20260319/mvd-2081721987.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474103_145:0:2677:1899_1920x0_80_0_0_35894b465c145e4fb631ba8f7dde95ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Жалоба девушки на насильственные действия со стороны бывшего молодого человека стала причиной убийства 17-летнего подростка, по подозрению в котором задержан 16-летний юноша, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что 16-летний парень задержан на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики. По данным ГСУ СК по Петербургу, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), прокуратура города поставила расследование дела на контроль.
"Юноша дал признательные показания, в которых указал, что причиной его поступка стали слова знакомой девушки о том, что ее бывший парень совершал над ней насильственные действия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, молодой человек рассказал, что планировал убийство вместе с девушкой, она приобрела орудие преступления - нож, заманила бывшего парня на железнодорожную станцию под предлогом встречи, а также помогала в сокрытии тела.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала