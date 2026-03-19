Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле

СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам при столкновении с мошенниками в Стамбуле и на турецких курортах не стоит проявлять вежливость, необходимо громко и четко отказаться от их услуг и пригрозить полицией, привлекая внимание окружающих, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

По словам эксперта, в случае, если мошенники навязывают услуги или требуют деньги за якобы "бесплатный" подарок, в том числе физически удерживая туриста, необходимо постараться перейти в людное место, желательно, под камерами видеонаблюдения.

"Говорите громко и четко: "Я сказал "нет", оставьте меня в покое, это мошенничество". Можно сказать это по-английски или даже по-русски. Не нужно быть вежливым – иначе вы неизбежно попадете в ловушку злоумышленников", - рассказал Бёгюрджю.

В случае угроз и физического насилия необходимо срочно вызвать экстренные службы по номеру 112 с турецкого телефона, после инцидента – обратиться в ближайший полицейский участок, а также в туристическую полицию по номеру 153. "В ряде случаев полезно будет обратиться к сотруднику отеля, гиду или переводчику, чтобы вам помогли в общении", - отметил эксперт.