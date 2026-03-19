Рейтинг@Mail.ru
Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/turtsiya-2081588116.html
Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле - РИА Новости, 19.03.2026
Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Туристам при столкновении с мошенниками в Стамбуле и на турецких курортах не стоит проявлять вежливость, необходимо громко и четко отказаться от их услуг и... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T04:45:00+03:00
2026-03-19T04:45:00+03:00
стамбул
в мире
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828992585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dc86a38ab9c33bcc6436669cef566b3.jpg
https://ria.ru/20260317/moskva-2081190736.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828992585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e0c040e8dd38a6dc6586591d2b560e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире, мошенники, мошенничество
Стамбул, В мире, мошенники, Мошенничество
Названа фраза, которая спасет от мошенников в Стамбуле

При столкновении с мошенниками в Стамбуле не стоит проявлять вежливость

© РИА Новости / Кемаль Аслан | Перейти в медиабанкТуристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Кемаль Аслан
Перейти в медиабанк
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам при столкновении с мошенниками в Стамбуле и на турецких курортах не стоит проявлять вежливость, необходимо громко и четко отказаться от их услуг и пригрозить полицией, привлекая внимание окружающих, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.
По словам эксперта, в случае, если мошенники навязывают услуги или требуют деньги за якобы "бесплатный" подарок, в том числе физически удерживая туриста, необходимо постараться перейти в людное место, желательно, под камерами видеонаблюдения.
"Говорите громко и четко: "Я сказал "нет", оставьте меня в покое, это мошенничество". Можно сказать это по-английски или даже по-русски. Не нужно быть вежливым – иначе вы неизбежно попадете в ловушку злоумышленников", - рассказал Бёгюрджю.
В случае угроз и физического насилия необходимо срочно вызвать экстренные службы по номеру 112 с турецкого телефона, после инцидента – обратиться в ближайший полицейский участок, а также в туристическую полицию по номеру 153. "В ряде случаев полезно будет обратиться к сотруднику отеля, гиду или переводчику, чтобы вам помогли в общении", - отметил эксперт.
Он рекомендует не демонстрировать кошелек и карточки. В качестве доказательств мошенничества следует иметь видеозапись, точку на картах с примерным местоположением, по возможности – найти свидетелей. "Главным доказательством будет ваша фраза "Я не требовал данную услугу, мне ее навязали и затем заставили заплатить", сказанная в видео во время инцидента", - пояснил Бёгюрджю.
СтамбулВ миремошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала