СТАМБУЛ, 19 мар - РИА Новости. Турецкая оппозиция на митинге в центре Стамбула проклинала американский империализм и вновь призвала к досрочным выборам президента, передает корреспондент РИА Новости.

Тысячи граждан приняли участие в среду в центре Стамбула в митинге оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и ряда других партий, приуроченном к годовщине задержания экс-мэра мегаполиса Экрема Имамоглу . Число пришедших значительно отличалось в меньшую сторону от количества митингующих годом ранее.

Мероприятие обошлось без происшествий и столкновений с полицией, выстроившейся по периметру площади и у исторического акведука, через который протестующие в марте прошлого года пытались прорваться. Ряд дорог были перекрыты, не работали несколько станций метро.

На митинге выступила супруга Имамоглу Дилек, призвавшая к прямой трансляции суда над экс-мэром и другими фигурантами дела. Было зачитано письмо самого Имамоглу из тюрьмы, а выступивший с трибуны лидер CHP Озгюр Озель отметил, что это уже 99-й митинг за год.

« "Мы с этой трибуны бросаем вызов американскому империализму, будь он проклят. Мы все хотим мира, дружбы и движения к завтрашнему дню вместе", - заявил Озель.

"Обещаю всей Турции , что рано или поздно в воскресенье состоятся выборы и мы их выиграем. На следующий день после них президентом станет Экрем Имамоглу… выборы должны состояться как можно скорее", - сказал Озель на митинге.

Выступивший на митинге мэр Анкары Мансур Яваш также призвал к досрочным выборам, чтобы "сделать народ счастливее".

В митинге участвовали как сторонники CHP, так и последователи Турецкой рабочей партии (TKP), Турецкой коммунистической партии и представители профсоюзов.

CHP требует перевода политика, остающегося под стражей в тюрьме под Стамбулом, под домашний арест на время судебных разбирательств, также неоднократно раздавались призывы транслировать суд в прямом эфире.

CHP заявила в декабре о 25 миллионах собранных подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста Имамоглу.

Власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года.

Имамоглу задержали в марте 2025 года после решения Стамбульского университета аннулировать диплом экс-мэра Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны. это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти девяти лет тюремного заключения и запрета на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома. Параллельно идут следствия по делу о шпионаже и о коррупции в мэрии Стамбула - следствие в последнем случае требует заключить мэра под стражу на 2352 года.