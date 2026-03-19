Турция пока не получила от сторон конкретных дат по переговорам по Украине - РИА Новости, 19.03.2026
06:56 19.03.2026
Турция пока не получила от сторон конкретных дат по переговорам по Украине
Дарья Буймова
АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турецкая сторона пока не получила от сторон конкретных дат по очередному раунду переговоров по Украине, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Турция готова организовать очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.
"На данный момент турецкая сторона не получила от сторон какой-либо конкретной информации относительно дат проведения очередного раунда переговоров по Украине. Мы продолжаем находиться в контакте с участниками процесса и внимательно следим за развитием ситуации", — сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
